För att Arsenal ska vinna detta möte gäller det att de inte slarvar och är effektiva i sitt passningsspel i mittfältet. Om de inte klarar det under press kommer de troligtvis att förlora matchen.

Mohammed Salah är bevisat att han inte är en ”one season wonder” första halvan på säsongen. På 18 spelade matcher har egyptiern gjort 12 mål och 6 assister. Det innebär att Salah har varit inblandad i ett mål varje match han har fått medverka. Mohammed Salah fortsätter att göra under i offensiven helt enkelt.

Arsenal å andra sidan går det inte lika bra för. The Gunners fortsätter att slita på femte plats i hopp om en Champions League plats nästa säsong. Champions League-spel betyder naturligtvis väldigt mycket för spelarna och ger mening åt fotbollen som de utövar i världsklass. Vad är ett liv utan utmaningar?

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.