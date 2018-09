Streama Vill du inleda lördagen genom att kolla på Premier League fotboll? Bra, för då kan du göra det på Viaplay. Viaplay tillhandahåller alla Premier League matcher som visas denna säsong till alla som äger ett konto hos dem. Börja kolla redan idag! Match: Leicester City - Liverpool

Datum & tid: Lördag 1 september, 13:30.

Arena: King Power Stadium

Streama: ViaPlay Trolig laguppställning, Leicester Schmeichel Pereira - Morgan - Maguire - Chilwell Ndidi - Mendy Albrighton - Maddison - Gray Ilheanacho Trolig laguppställning Liverpool Alisson Alexander Arnold - Gomez - Dijk - Robertson Milner - Wijnaldum - Keita Salah - Firmino - Mané Ingen Jamie Vardy på plan Det blev ingen målfest för Liverpool förra helgen. Efter en match med 22 skott för Liverpool, slutar matchen upp med 1-0. Som vanligt var det egyptien Mohammed Salah som nätade i mål redan efter 22 spelade minuter. Nu förbereder sig The Reds inför Leicester City. Leicester city har haft en bra start på säsongen. De har hitills vunnit två av deras tre matcher senaste Premier League matcher, varav förlusten var mot Manchester United. Trots att Mahrez tog beslutet att bosätta sig i manchester och spela för Manchester City, verkar Leicester City klara sig galant utan honom. Jamie Vardy missar dagens match på grund av en avstägning som varar tre matcher. Det röda kortet kom på Leicesters match mot Wolverhampton. Jamie Vardy kommer rusandes och flyger in med vänstra foten och träffar motståndarens ben och knä. Fällningen framstod inte som ett typiskt rött kort. Speltips Liverpool-spelarna kan trolla med bollen och kan sätta ett tempo som är svårt för motståndarna att följa. Liverpool är skickliga på att stjäla bollen mitt i motståndarnas uppbyggnad, vilket vi sett de senaste matcherna. Leicester City har i sina senaste matcher haft mindre boll jämfört med motståndarna, men har trots det varit effektiva på kontringarna. Jurgen Klopp planerar att pressa Leicester City, och göra mål i varje situation, på kontring eller uppbyggnad. Liverpool siktar på att vinna Premier League denna säsong, och kommer därmed inte ge Leicester andrum. Tips: Liverpool vinner Odds: 1.44 på Bet365

