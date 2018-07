Arsenals 46-årige nya tränare Unai Emery är ingen ordinär i branschen utan är välbekant med spelet och har perspektiv som utmärker en med åratal av erfarenhet i bagaget. Hans största framgångar är hans tre Eurpoa League-titlar med Sevilla under hans dryga två år där, och att han vann han en trippel med Paris Saint Germain i form av ligan och två inhemska cuptitlar. Emery beskrivs enligt före detta Sevilla-spelaren Marco Andreolli som en man med en kombination av egenskaper som är av besynnerlig art. Emery prioriterar attityd, relationer och en väl genomtänkt detaljerad plan som berör alla aspekter av tränarteamet och spelarna, på och vid sidan av planen. Enligt Emery är framgång något som grundar sig i att laget har samma tankesätt och inställning likt han själv. Det börjar i relationerna. Vid upprepade tillfällen menade Marco att Emery i timmar visade taktiska och motiverande videor för spelarna. När lagmåltider hölls satt både spelarna och tränarna vid samma bord för att förbättra sammanhållningen. Streama Premier League Arsenals förberedelser inför den nya kommande säsongen har genomgått nya förändringar. Tränarteamet har bytts ut mot personer som Emery är bekväm att arbeta med tidigare från sin karriär som tränare. En av dem, känd som tränarassistenten Juan Carlos Carcedo och även Emerys högra hand har funnits i samma båt som Emery sedan tiden i UD Almeria ända fram tills idag. Juan har talats om att vara aggressiv i sitt tillvägagångssätt vid träningar. Återkommande i videor och foton på försäsongens träningar med Arsenal får vi erfara ton av pekande, skrikande och ständiga konfontationer med spelare. Uppbyggande för Arsenalspelarna? Tidigare under Wengers tid utmärktes träningarna av en blanding av en smått lättjefull men samtidigt målinriktad träning. Jämfört med nu där spelarna lever i ett vrålande zoo av skrik men samtidigt av en intim tränare. Kanske befriar det spelarnas inre potential, eller tvärtom stänger in dem i en destruktiv spiral. Budgeten som Emery har fått röra sig med i spelrummet är totala 50 miljoner pund, vilket kan anses vara en snål aktion av ägaren Kroenke som alltid ansetts vara rädd för förändring och är känd för att priotera pengar och säkerhet. Kroenke är en man som kanske inte tillhör de mest omtyckta bland Arsenalfansen. 50 miljoner kan vara för lite för en storklubb för Arsenal, jämfört med de andra giganterna. Hitills har ändå viktiga nyförvärv som Torreira, Sokratis och Leno välkomnats som stora tillskott i laget. Fotbollsrykten & klara övergångar Emerys fotboll utmärks av bollinnehav, den vanliga uppställningen 4-3-3 där ytterbackarna springer upp och stödjer offensiven. Denna spelstil passar Arsenalspelarna väl och ger stor frihet åt spelarna att springa in på en variation av ytor. Sammantaget får vi eventuellt se Arsenal lyfta PL-bucklan, men det kan ta en tid för spelarna att vänja sig vid nya tränarna och spelstilen. Det återstår att se. Artikelförfattare : Ahmed Kheniab Allt om Premier League

