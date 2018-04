Efter nästan 6 år och 104 mål för Arsenal, valde Olivier Giroud att i januari lämna klubben för ligakonkurrenten Chelsea. Att gå till en direkt konkurrent kan kännas som ett tufft beslut för många, men inte för Giroud. – När jag hade möjligheten att gå till Chelsea och vara kvar i Premier League , var valet enkelt. Giroud var ofta utanför startelvan under tiden i Arsenal, där han hade Arsène Wenger som tränare . Anfallaren säger sig inte vilja tänka på hur han hade det i sin förra klubb. – Tiden i Arsenal är över nu och nu börjar ett nytt kapitel i min karriär. Nu är jag 100 procent fokuserad på Chelsea och att uppnå våra mål.

