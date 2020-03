Sportal rankar spelare som vi tror kommer att gå till Manchester United under sommarfönstret. Det finns en spelare som sticker ut som ett hett nyförvärv, och hade passat särskilt bra in i detta lagbygge under normannen Ole Gunnar Solskjaer.

De spelare som står listade nedan är sådana som antingen har ryktats mycket till klubben under en längre tid eller som sägs att de har ögonen på. Detta gäller inte spelare som redan är klar för en annan klubb än "The Red Devils".

Rankingen går från betyg 1-5 (1 är inte så sannolikt medan 5 är väldigt sannolikt att han ansluter) och benämner trovärdigheten utifrån aktuella rykten att den spelaren kommer att gå till den engelska storklubben i sommar.

Moussa Dembélé (1)

- Gick från skotska Celtic sommaren 2018 och har imponerat på en högre nivå sedan dess på en större scen. Den franske anfallaren har gjort det väldigt bra i Olympique Lyon och har hitintills stänkt in 16 mål på 27 matcher i Ligue 1 denna säsong. Det har varit flera rykten om att Manchester United är sugna på att knyta till sig 23-åringen, ett rykte som har svalnat i och med Anthony Martials fina framfart i laget.

Jack Grealish (4)

- Den tekniske fanbäraren har moderklubben Aston Villa i sitt hjärta och det ska mycket till för att han ska lämna Birmingham. Grealish har visat flera gånger under säsongen i Premier League att han är redo för en större utmaning och att han inte ska följa med klubben ner till The Championship igen om så blir fallet. Den offensiva mittfältaren har varit i ryktesvägarna många gånger det senaste året och enligt rapporter har han klubbar som Manchester United, Manchester City och Chelsea som håller ögonen på honom.

Jude Bellingham (2)

- 16-åringen ryktades vara helt klar för tyska Borussia Dortmund för stora pengar, rykten som sedan kom att skjutas ned. Innermittfältaren sägs ha besökt träningsanläggningen Carrington i dagarna och vara sugen på en flytt inom landet. Återstår att se inom en snar framtid om detta endast är ett besök snarare än en potentiell förhandling. Han har spelat 32 matcher denna säsong för sitt Birmingham City trots sin väldigt unga ålder.

James Maddison (5)

- En spelare som är redo för ännu större klubbar än Leicester City. Den spelaren som enligt engelsk media är närmast att ansluta till Manchester United i sommar och den som håller högst kvalitet av de som det ryktats mycket om kring klubben. Den 23-åriga mittfältaren används som "tia" i en position bakom anfallaren, en position där han transporterar boll och sätter sina medspelare i bra avslutslägen. Maddison hade varit ett fint tillskott till Solskjaers lagbygge, särskilt om fransmannen Paul Pogba är på väg bort från klubben.

Denis Zakaria (1)

- Han har visat framfötterna i Borussia Mönchengladbach sedan han anslöt från sitt hemland Schweiz och är ett hett namn för större klubbar i Tyskland. 23-åringen är en lång och bollsäker innermittfältare som utgår från en lägre position framför mittbackarna. Dessa egenskaper blandar han med en kraftig spelstil med sin stora och fina fysik.

Jadon Sancho (3)

- Denna 19-åriga offensiva mittfältaren har intressen från i stort sett de flesta storklubbar i Europa och har under ett par år pekats ut som Uniteds värvningsprioritet. På sistone har Chelsea, Liverpool, Real Madrid och Barcelona visat intresse för spelaren och sägs konkurrera om Sancho. Med hitintills 14 mål och 16 assist på 23 matcher i Bundesliga denna säsong för Borussia Dortmund är han ett namn som hade varit ett välkommet tillskott till en redan ungdomlig offensiv i Manchester United.

Joshua King (2)

- Den norske anfallaren var på väg till klubben i vintras, men affären sprack i sista stund och Manchester United värvade Odion Ighalo på lån resten av säsongen i stället. 28-åringen ryktas vilja förenas med sin landsman Ole Gunnar Solskjaer, och var enligt engelska rapporter väldigt besviken att så inte blev fallet i januari. Har spelat 19 matcher i Premier League denna säsong och gjort 4 mål och 2 assist.

Reflektion:

Att ledningen i Manchester United har kommit fram till en annan riktning i sin värvningsstrategi sedan ett par åt tillbaka är uppenbart. Klubben satsar numera på att lägga pengar och fokus på att värva in yngre förmågor som har en ljus framtid framför sig snarare än bakom sig. Tidigare la klubben enorma summor på att få in stora namn snarare än utvecklingsbara spelare som passar bra in i lagpusslet. Detta är en polet som verkar ha trillat ner för klubbens styrelse och något som det var hög tid för.

Genom rekryteringen av tränare Ole Gunnar Solskjaer har de lagt en mycket större tonvikt på de mindre rutinerade spelarna och klubben vill ha in energiska och tekniska egenskaper i truppen. Spelare som Solskjaer har lagt krut på att få in i laget är engelsmän eller sådana som har fostrats i klubben som kan förknippas med klubben och verka som en stomme i laget över en längre tid.

Vi tror att Manchester United kommer att fortsätta med denna plan av ungdomlig entusiasm för att på så sätt utmana de engelska konkurrenterna i en ännu större utsträckning i framtiden.