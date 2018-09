Året är 1998 och Nederländerna är i kvartsfinal i VM. Vid 90:e minuten tar Dennis Bergkamp ner bollen fint efter en flygande långboll, petar bollen åt vänster medans den är i luften som får försvaren att komma ur banan och avslutar med ett kyligt skott som åker upp i det vänstra krysset. Den nederlänsdska kommentatorn börjar plötsligt frenetisk tjuta "Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Ahhhhhhhh!". Det var en fröjdande dag för Nederländerna som hade äntligen fått se dagsljus genom att de hade tagit sig vidare till semifinal. Topp 10 flest matcher i Premier League Dennis Bergkamp har varit med om mycket gott i sin karriär och har många minnen med sig. Låt oss gå igenom minnesvärda stunder från hans karriär. Legenden gjorde sin debut för Ajax år 1986. Ajax var det första laget han spelade för i sin fotbollskarriär. Han gjorde mål jämnt som han beskrevs, från alla möjliga vinklar. Hans tid i Ajax blev en succe. "Jag har alltid velat gå till England, definitvt" År 1996 blev han köpt av Arsenal, där han dagligen fick dansa på rosor. Med dem vann han Premier League tre gånger och blev utnämnd till en Arsenal legend efter 87 mål och 94 assists på 315 spelade matcher. Det absolut snyggaste målet måste ha varit den gången mot Newcastle år 2002 i Premier League. Robert Pires har bollen och ser Bergkamp vinka med handen, lägger en hård lång passning och Bergkamp petar upp bollen i luften med försvaren i ryggen och rundar försvaren och skjuter därefter i mål. Han fick försvararen att stå där med ett svarslöst ansiktsuttryck, sittandes på marken efter att ha tappat balansen. Eller den där gången när en flygande långboll kom och han fintar ut försvaren genom att han jonglerar med bollen i luften och skjuter i mål. "Senare i England insåg jag att detta var bättre. Det här är vart jag känner mig fri. Sedan kom Wenger... Han var väldigt avslappnad, och det passade mig" I Inter gick det inte bra och efter Inters besked om att inte vilja spela lika mycket med honom valde han sedan att gå till Englands Arsenal. Arsenal gav han känslan av frihet i fotbollen han utövade, jämfört med Inter som fick fotbollen att kännas mer som en profesionalitet, var Arsenal mer som en hobby. Det var det som Bergkamp trivdes med. Topp 10 tidernas bästa straffskytt Bergkamp var en exceptionell offensiv mittfältare. Han hade allt. Han hade längden, dribblingarna, visionen, passningarna och skotten och är klart en av tidernas bästa fotbollsspelare. Forna Arsenalspelare älskade Bergkamp. Thierry Henry och Robert Pires sade i en intervju att Bergkamp är den bästa spelaren de någonsin spelat med.

