Streama Missa inte stormatchen mellan Chelsea och Liverpool! Se matchen på Viaplay. Viaplay ger förmånen till alla som har ett konto hos dem att kolla på alla Premier League matcher hos dem. Fixa därför ett konto redan idag om du inte har gjort det. Match: Chelsea - Liverpool, Premier League

Datum & tid: Lördag den 29 september, 18:30

Arena: Stamford Bridge, Chelsea

Stream: ViaPlay Hazard nonchalerar Liverpool Hazard bjöd på en riktig show i veckans match mot Liverpool i Carabao Cup. Efter två bortfintade spelare skjuter han upp den i målets vänstra hörn. Trots det vart det Fabregas som var huvudmannen. Golden Boy vinnarna - så gick det sen Liverpool förlorade sin första match denna säsong, fast inte i Premier League. Jurgen Klopp valde att inleda Carabao Cup med spelare där de flesta inte ingick i den typiska startelvan. Detsamma gällde Chelsea. Jurgen Klopp förbereder sig inför denna match genom att säga följande: ”Du har två dagar på dig i detta fall(efter förlusten mot Chelsea) att komma åter på banan. Vi kommer att åka till Chelsea och göra vårt bästa igen. I sådana här matcher kan du aldrig vara säker att få det resultat du vill uppnå, vi måste jobba för det och det är därför vi försöker… Och jag tror att Chelsea matchen var otroligt intressant… Så vi behöver tid för att anpassa oss till den nya formationen… Det var obekvämt för oss, de passade här och där och vi var inte redo på det. Det var små detaljer (i matchen mot Chelsea), små detaljer, men de är absolut viktiga.” Topp 10 populäraste lagen Mohammed Salah har inte haft en drömstart denna säsong i Premier League. Just nu är det Sadio Mané som lyser uppe på scen. Salah har hittills gjort 3 mål och 1 assist, medan Mané har gjrot 4 mål. Båda har alltså varit inblandade i lika många mål. Om de fortsätter såhär har Liverpool ytterligare chanser att vinna ligan. Speltips Denna match är otroligt svårtippad då båda är ungefär lika bra i Premier League. Liverpool ligger just nu på förstaplats med alla vunna matcher hittills. Chelsea ligger på tredje plats med 5 vinster och en lika. Maurizio Sarris Chelsea kommer troligtvis försöka kontrollera matchen genom mycket bollinnehav och en hög press för att få Liverpool att tappa balansen. Liverpool å andra sidan kommer att pressa högt och göra mål på kontringar som de är så bra på. Senast vann Liverpool mot mot storlag som PSG och går in med stort självförtroende inför denna match. Dock har Chelsea en tendens att alltid vinna på hemmaplan. Även Manchester City fick det svårt att vinna mot dem, men gjorde det ändå med 1-0 på Stamford bridge förra säsongen. Denna match kan sluta upp hursomhelst. Vi tror att denna match blir lika, och går på X till oddset 3.60 på Bet365 Tips: Lika

Odds: 3.60 på Bet365

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.