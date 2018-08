Streama Chelsea - Arsenal Sugen på att se dessa två storlag konkurrera om 3 poäng? Grymt, för då kan du se den på Viaplay. Viaplay visar alla Premier League matcher. Har du ett konto på Viaplay kan du se alla matcher från Premier League. Du kan redan idag skaffa ett Viaplay-konto för att se Chelsea - Arsenal och alla andra kommande matcher i Premier League. Match: Chelsea - Arsenal

Datum & tid: Lördag 18 augusti 18:30

Arena: Stamford Bridge

Streama: ViaPlay Trolig laguppställning, Chelsea Arrizabalaga Azipculeta – Rudiger – Luiz – Alonso Kanté – Jorginho – Loftus-Cheek Pedro – Morata – Hazard Trolig laguppställning, Arsenal Cech Bellerin – Mustafi – Sokratis – Lichsteiner Ramsey – Torreira – Xhaka Özil – Lacazette – Ayubemeyang Rött mot blått Londons gator är fyllda med rött och blått. I tunnelbanorna trängs det och nervositeten stiger. Allt detta för att det är derby. Första Premier League matchen mot Manchester City slutade med en förlust för Arsenal. Många erkände att ”det kommer att ta tid” att bli ett samspelt lag för att vinna mot stormästarna. Då City som är nuvarande mästare vann, kom det inte som en besvikelse, utan mer som en återkoppling på vad laget behöver förbättra för att vara favoriter för titeln. Nu när Arsenal ställs inför Chelsea, förväntar man sig att de ska tagit lärdom från misstagen. Att bygga upp en stark kemi tar sin tid. Alla ska ha införlivat taktikerna och ha en ömsesidig förståelse för varandras spelstil. Det är då storspelarna lyser. Chelsea vann sin första match mot Huddersfield och spelade med finess på gräsplanen. Matchen slutade med 0–3 till Chelsea och Pedro blev matchen lirare efter att ha gjort ett mål och varit en viktig del av den offensiva speluppbyggnaden. Chelseas backlinje var skickligt samspelta och trots det lyckades Huddersfield få 6 skott, varav 1 av dem var på mål. Detta kan indikera att Arsenal kommer att ha fler skott än Huddersfield. Eden Hazard som lyckades inbringa en assist på kontringen, kommer denna match vara en att hålla ögonen på. På 16 matcher mot Arsenal har Hazard gjort 5 mål och 1 assist. 27- åringen kan alltid ha ett ess i rockärmen och överraska när man minst anar det. Arsenal kan även överraska oss idag. Om vi ser ett samspelt Arsenal idag, kanske vi får erfara fyrverkerier en lördagskväll som denna. Speltips Chelsea var effektiva på att skapa chanser genom individuell färdighet och var starka på avslut mot Huddersfield. De spelade med korta passningar och byggde upp genom mitten. Då Chelsea mötte Arsenal den 1:a augusti, fick vi en hint om hur denna match kan komma att se ut. I den matchen saknades Hazard, Willian, Kante, Xhaka och Torreira. Arsenal kommer att försöka hålla i boll mot ett bryskt och aggressivt Chelsea. Chelsea kommer att pressa högt, och ta varje tillfälle i akt. Eftersom båda tränarna favoriserar bollinnehav kommer troligen båda lagen att spela med en hög press och försöka hålla i boll. Kontringarna kommer också att vara avgörande i denna match. Vi tror att denna match kommer sluta upp med lika och därför tar vi X, till oddset 3.90 på Bet365. Tips: Lika

Odds: 3.90 på Bet365

