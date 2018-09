Streama Inled dagen genom att kolla på Cardiff mot Arsenal på Viaplay! Viaplay erbjuder alla Premier League-matcher åt alla de personer som har ett konto hos dem. Om du skapar ett konto idag hinner du se matchen! Match: Cardiff - Arsenal

Datum & tid: Söndag 2 september 14:30

Arena: Cardiff City Stadium

Streama: ViaPlay Trolig laguppställning, Cardiff Etheridge Manga - Morrison - Bamba - Bennett Ralls Paterson - Camarasa - Arter - Murphy Zohore Trolig laguppställning, Arsenal Cech Bellerin - Mustafi - Sokratis - Monreal Guendouzi - Torreira Mkhitaryan - Özil - Iwobi Ayubemeyang Cardiff välkomnas Senaste helgen lyckades Arsenal inbringa 3 poäng efter en stark andra halvlek mot West Ham. West Ham lyckades få 13 skott, varav 5 av dem var på mål. Detta indikerar att Arsenal fortfarande behöver jobba på sitt försvar. Mesut Özil missade matchen mot West Ham på grund att han var sjuk. Åtskilliga håll hade sina kommentarer kring det. Vissa menade att Özil låtsades vara sjuk för att han inte fick starta, andra menade att han under träningstid skrek på Unai Emery efter han fick höra att han inte planerades att starta mot West Ham. Unai Emery förnekade att detta hände dem emellan: - "Jag vet inte vem som startade att berätta detta...Han var sjuk igår. Han pratade med mig och vi beslöt att inte spela honom." https://www.sportal.se/blog/topp-10-flest-matcher-i-premier-league-nagonsin Genom de förgångna åren och även idag menar många fotbollsfans att Mesut Özil har en bristande mentalitet genom hans tydliga kroppspråk. Nyligen kom Özil precis ut ur ett tyskt medie-drama, där han upplever sig ha blivit diskriminerad. Efter han tog beslutet att resignera sin delaktighet i tyska landslaget försöker han nu hitta sätt att gå vidare. Hursomhelst förväntas nu Özil kliva in på plan. Cardiff hade en fantastisk säsong senast. De kom på andra plats i England Championship-ligan och klättrar därmed upp till Premier League. Cardiff har fått ett tufft välkomnade till Premier League efter att ha förlorat sina 3 första matcher. Nu spelar de sin fjärde och hoppas på att vinna mot Arsenal. https://www.sportal.se/blog/varldens-dyraste-startelva-nagonsin Speltips Arsenal kommer att spela offensivt och med en press som inte ger Cardiff-spelarna betänketid. Då Arsenal redan är välbekanta med spelet i Premier League kommer det därmed att vara enklare för dem. I två av deras tre spelade matcher hitills, har Cardiff irreterat motsåndarna genom att stjäla bollen i uppbyggnaden. Möjligtvis gör de likadant mot Arsenal. Arsenal har fortfarande brister i försvaret och gör många misstag som leder till mål. Tips: Arsenal vinner

Odds: 1.57 på Bet365

