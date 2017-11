Sedan dess har Zlatan enligt egen utsago rehabtränat varje dag, och matchen mot Arsenal den 2 december har pekats ut som en potentiell återkomst för ”Ibra”. Igår läckte det dock ut uppgifter om att comebacken kunde ske tidigare än så. Enligt The Sun skulle Zlatan vara en del av den matchtrupp som på lördag tar emot Newcastle United. Dessa uppgifter bekräftas nu av José Mourinho. – De skadade spelarna som stannade här och rehabiliterade sig från skador, är redo att spela i helgen, även de tidigare långtidsskadade spelarna Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic och Marcos Rojo, säger Mourinho till Manchester United TV.

