Trolig laguppställning, Arsenal Cech Bellerin - Mustafi - Sokratis - Monreal Ramsey - Guendouzi Mhikitaryan - Özil - Iwobi Ayubemeyang Trolig Lagupsställning, West Ham Fabianski Zabaleta - Balbuena - Ogbonna - Masuaku Noble - Sanchez Pérez - Wilshere - Anderson Arnautovic Inget värt att ha kommer enkelt Arsenal kommer ut med huvudvärk efter att ha mött de plågsamma giganterna Manchester City och Chelsea i deras första två matcher. Matchen mot Chelsea slutade upp med 3–2 till Chelsea på Stamford Bridge. Arsenal kämpade hårt när Chelsea ledde med 2 mål och lyckades till slut kvittera till 2–2. Nu är det derby och Arsenal välkomnar West Ham United på Emirates Stadium. Arsenal har fortfarande inte hittat sin toppform för att kunna mäta sig med de bästa i Premier League. En ny filosofi håller på att implementeras, och det tar tid för laget att hitta den. Arsenal provar mellan offensiv och defensiv, för att hitta balansen som ger dem titeln som de strävar mot. Mot Chelsea gjorde Arsenal 19 passningar vilket ledde till en kvittering. Det är något som Mhikitaryan menar indikerar för en ny filosofi. Mot West Ham ges tillfället att börja utvecklas. Wilshere som flyttade till West Ham i somras ska nu möta sin moderklubb Arsenal. Han vill bevisa för Arsenal vad de gick miste om. Efter ledning med 1-0 efter första halvlek vände Bournemouth till 1-2, och vann därmed matchen. - ”Det är upp till mig att bevisa att Arsenal hade fel när de sparkade mig”. Arsenal är desperata att vinna denna helg. Unai Emery har fortfarande inte lyckats bevisa att han är den bästa kandidaten, men denna match kan antyda en början till något stort. Speltips Unai Emery förväntas spela offensivt denna match med en hög backlinje och en hög press. Störst i bollinnehav kommer nog att vara Arsenal medan West Ham kommer försöka ligga tillbaka och hoppas på en målgivande kontring. Det var längesedan West Ham Untied vann mot Arsenal på Emirates Stadium. Senast var hösten 2015 då båda målen gavs på misstag som i sin tur ledde till mål. Vi tror att Arsenal vinner och tar 1:an till oddset 1.36 på Bet365 Tips: Arsenal vinner ¨ Odds: 1.36 på Bet365

