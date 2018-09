Streama Lördagens match där Arsenal möter Watford kan du se på Viaplay Viaplay erbjuder alla personer som har ett konto hos dem tillgång till alla Premier League matcher. Om du inte har ett konto idag, skaffa det, så att du inte missar matchen! Match: Arsenal - Watford, Premier League

Datum & tid: Lördag den 29 september, 16:00

Arena: Emirates Stadium, Arsenal

Stream: ViaPlay Trolig laguppställning, Arsenal Cech Bellerin - Mustafi- Sokratis - Monreal Torreira - Xhaka Özil - Ramsey - Ayubemeyang Lacazette Trolig laguppställning, Watford Foster Femenia - Cathart - Mariappa -Holebas Doucoue - Capoue Hughes - Pereyra Deeney - Gray Unai Emery ej nöjd Arsenal vann sin senaste Premier League match mot ett överraskande Everton med 2-0 på Emirates Stadium. Duon Ayubemeyang och Lacazette gjorde mål, då Ramsey stod för de kyliga assisterna. Unai Emery är inte fullständigt nöjd med lagets insats denna match. Han menade att Arsenal inte kontrollerade matchen tillräckligt såsom han velat. Dock inflikar han med att säga att Arsenal gjorde betydligt bättre i andra halvleken. Vid andra tillfällen menar Emery att försvararna måste jobba mer på försvaret. Det kan vara fall där backarna ej är samspelta och fall där de ramlar helt plötsligt, bryter fel och positionerar sig ofta fel. Topp 10 mest populära lagen i världen Matchens lirare blev förvåningsvärt Petr Cech, med tanke på att det är Arsenal Everton möter, fick Everton trots allt fler skott på målet. Då målvakten har utsatts för kritik senaste månaderna har målvakten med denna match bevisat vad han fortfarande är kapabel till. Den finaste räddningen var det öppna läget med Evertons Theo Walcott. Unai Emery sade följande om målvaktens insats: ”Jag tycker att Cech har stor erfarenhet, bra kvalité, han startade försäsongen bra, och vi tycker han ger oss den prestationen vi önskar”' Golden Boy vinnarna - så gick det sedan Lucas Torreira gjorde sin första start i Premier League förra helgen. Det tog en stund för Torreira att växa sin in till en startposition, då Matteo Guendouzi startade de fem första matcherna. Lucas Torreira spelade för det italienska Sambdoria. Det var nämligen så att Unai Emery hade ett öga på Lucas Torreira under hans tid som fotbollstränare i Frankrike. Speltips Watford kommer att få det svårt att spela mot Arsenals höga press och offensiv. Om Watford ska vinna denna match gäller det att pressa Arsenal och göra mål på kontringar, då de inte är kapabla till att ha störst i bollinnehav mot storlag som Arsenal. Man får inte heller glömma att Arsenal är väldigt skickliga på hemmaplan mot lag som inte kategoriseras som storlag. Detta gör det ännu svårare för Watford att erhålla 3 poäng. Vi tror att Arsenal tar hem lördagens vinst till oddset 1.45 på Bet365 Tips: Arsenal vinner

Odds: 1.45 på Bet365

