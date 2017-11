Cech Koscielny – Mertesacker – Monreal Bellerín – Ramsey – Xhaka – Kolašinac Özil – Sánchez Lacazette Arsène Wenger har bekräftat att Danny Welbeck, Alex Iwobi och Shkodran Mustafi ska genomgå en sen läkarkontroll inför matchen, för att avgöra om de kan spela eller inte. Olivier Giroud skadade sig under landslagsuppehållet, och missar lördagens match. Rob Holding och David Ospina är frågetecken inför matchen. Laurent Koscielny och Santi Cazorla är skadade och definitivt avskrivna.

Manchester City är laget som har dragit ifrån i Premier League. Redan efter elva omgångar ligger de åtta poäng före andra- och tredjeplacerade Manchester United respektive Tottenham. Ytterligare några placeringar nedåt och med fyra poäng mindre, hittar vi Arsenal. Arsenal har varit lyckosamma mot Tottenham när lagen mötts på Emirates Stadium under de senaste åren. Vi får gå tillbaka ända till november 2010 för att hitta en Tottenham-seger. Då ledde Arsenal med 2-0 i halvtid, men Gareth Bale, Rafael van der Vaart och Younis Kaboul såg med varsina mål till att vända på matchen.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.