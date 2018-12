Troligtvis kommer Tottenham att försöka kontrollera matchen genom att flytta upp någorlunda högt, och pressa Arsenal att tappa bollen. Om Arsenal ska imponera denna match gäller det att hålla i bollen och passa under pressade situationer.

Arsenal är som sagt fortfarande obesegrade, och kommer att gå in på denna match med ett stort självförtroende. Tottenham är starka på bortaplan och Unai Emery tvingas spela smart denna match.

Hittills har Tottenham har utmärkt sig för att vara stabila på bortaplan, med 7 vinster och en förlust. Nu färdas The Spurs till Emirates och vad som kommer hittills att bli deras svåraste bortamatch. I början av säsongen mötte de Manchester United och kammade hem en 3–0 vinst på bortaplan, men verkar osannolikt att detta skulle upprepas med tanke på att Arsenal är i form.

Arsenal å andra sidan har uppvisat godtyckliga prestationer med den nya tränaren Unai Emery, som tidigare kom ifrån Frankrikes PSG. Senast vann The Gunners med 1–2 på bortaplan mot Bournemouth i Premier League, och har inte förlorat på 15 matcher i rad.

