När det bjuds på en såhär pass het match i Premier League så kan vi inte låta bli att spela på odds. Att använda sig av odds innebär att vi kommer spela på ett resultat. Går vårt bettingtips in så kommer vi belönas med en vinst.

Viaplay är nämligen de enda i Sverige som har rättigheter att erbjuda Premier League streams på nätet . Därför är det just där inne du bör ha ett konto för att sedan kunna se de bästa matcherna från England.

Är det en internationell liga som är störst i Sverige så är det just Premier League. Många svenskar har redan sitt favoritlag i den engelska ligan.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.