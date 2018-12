Matchen fortsätter med bitterhet och frustration hos Tottenham-spelarna, medan Arsenalspelarna började ”leka”, eller ”lattja” om man vill uttala det på det viset. Arsenal började slappa sig, ”vi leder med 4–2, och detta börjar bli lekstuga". Då vart det droppen för Tottenham-försvararen som brutalt flyger in med en glidtackling på Lacazettes högra fot. Två gula kort. Ut. Bittra Vertonghen som åkte på ett rött kort verkar ha haft en alltför dålig dag. Började med hands och slutar med ett rigoröst rött kort rakt upp i hans för stunden livlösa ansikte.

Måldramat fortsätter och nu är det Torreira som avslutar festen genom att diskret smyga upp och skär in med en raket rakt in målets vänstra sida. Chanslöst för Lloris. Springandes tar Torreira av sig tröjan och glider mjukt på gräset. Stämningen förändras radikalt på Emirates och nu jublas det orubbligt.

In på andra halvleken byttes Aaron Ramsey in, och som förändrade hela matchens utgång. Vid minut 56 kommer en skruv från Hector Bellerin rusande förbi hela Tottenham försvaret som Ramsey sedan skarvar vänster åt Aubameyang som hänsynslöst placerar den i målets högra sida. Arsenal har kvitterat. Vid minut 76 assisterar återigen Ramsey, fast denna gång är det Lacazette som placerar den på målets vänstra nedre hörn. Arsenal leder med 3-2.

Det tar inte slut där. Springandes kommer Heung-Min Son in i straffområdet och ser ut att få en fot från försvararen, som orsakade att han tappade balansen. Plötsligt pekar domaren på straffområdet, straff, som sedan Harry Kane respektlöst spikade in i mål. 1-2.

Men det tog inte en alltför lång tid tills Eric Dier kvitterade från ett inlägg som Arsenal-målvaken Berndt Leno klantar in till1-1. Dier ser ut att få till en snudd, som sedan studsar på ett par undermåligt positionerade målvaktsarmar och in i mål.

Matchen började med att Arsenal pressade högt och skrämde tillbaka Tottenham till vars egna straffområde. Upprepade gånger tappar Tottenham-spelarna bollen och läge efter läge erbjuds åt The Gunners.

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.