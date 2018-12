Streama

Du kan se matchen melllan Arsenal och Huddersfield på Viaplay.

Viaplay erbjuder alla de aktiva prenumeranter hos dem tillgång till alla Premier League matcher som spelas denna säsong!

Fixa Viaplay redan idag!

Match: Arsenal – Huddersfield, Premier League

Datum & tid: 8/12/2018. Kl. 16:00

Arena: Emirates Stadium

Stream: ViaPlay

Trolig laguppställning, Arsenal

Leno

Lichtsteiner – Mustafi – Sokratis

Bellerin – Torreira – Xhaka – Kolasinac

Mkhitaryan – Lacazette – Aubameyang

Trolig laguppställning, Huddersfield

Lösst

Zanka – Schindler – Kongolo

Hadergjonaj – Williams – Hogg – Mooy – Durm

Pritchard

Depoitre

Arsenal fick fysiskt motstånd

Arsenals senaste match mot Manchester United var fylld av fysiska närkamper som resulterade i sex gula kort och en Rob Holding som åkte på en tuff skada. Arsenalspelaren Rob Holding kan tvingas vara borta resten av hela säsongen.

Trots att Arsenal hade mer boll är det svårt att enkelt avgöra vem som egentligen styrde spelets utgång. Matchen inleds med att Manchester United får många anfall, men sedan är det Arsenal som började växa sig in i matchen. De Gea klantade in bollen på en hörna, som senare Kolasinac också gjorde på en lång boll. Båda lagen gjorde med andra ord misstag som ledde till mål.

19-åriga Matteo Guendouzi imponerade återigen. Efter nittio spelade minuter på Old Trafford lyckades Guendouzi positionera sig rätt och spela under den intensiva pressen som mittfältet utgjorde. Personligen imponeras jag av han går in med ett stort självförtroende och spelar som om han vore ett självklart alternativ. Bra Guendouzi!

Förvånansvärt ingick Paul Pogba inte i startelvan. Istället var det Anders Herrrera och Matic som startade. Det tog 75 minuter för märkliga José Murinho att komma på att han behövde Paul Pogba, som byttes in mot Jesse Lingard. Men ingen bedårades inte över de femton minuter som Pogba spelade.

Huddersfield har det svårt för tillfället. Lidandes ligger Huddersfield på katastrofala sjuttonde plats i tabellen, och tvingas prestera bättre för att inte relegeras ner.

Speltips

Arsenal är onekligen ett av Premier Leagues topp fem just nu och kommer inte låta sig besegras på hemmaplan idag.

Hittills har Huddersfield enbart vunnit en bortamatch denna säsong, och det var mot Wolverhampton Wanderers. Därmed kan det konstateras att de kommer att ha det svårt mot Arsenal.

Den som förväntas styra och ställa idag är Arsenal. Därför kommer störst i bollinnehav att vara Arsenal, samma gäller flest skott och hörnor.

Vi tror att Arsenal vinner dagens match till oddset 1.28 på Bet365