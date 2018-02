När Walcott lämnade Arsenal fick han ta emot stor kärlek från Arsenalfansen, som tagit den vindsnabbe yttern till sina hjärtan efter hans tolv år i klubben. Han lär få ett fint välkomnande imorgon kväll. Utöver Walcott har Everton även förstärkt laget genom att låna in mittbacken Elaquim Mangala från Manchester City samt värvat anfallaren Cenk Tosun, som öst in mål i turkiska ligan för Besiktas. Walcott och Tosun väntas starta imorgon kväll, medan Mangala får finna sig i en bänkplats.

Även Everton har värvat starkt under januarifönstret. Värvningen som sticker ut är Theo Walcott, som lämnat just Arsenal i en affär värd 20 miljoner pund. Walcott har hunnit spela två matcher för Everton, och har på dessa levererat två mål och en assist.

För att streama Arsenal – Everton är det enda du behöver göra att skapa ett konto på Bet365 och sätta in minst 50 kronor. Detta gör att du kan se alla Premier League-matcher, och dessutom kan du se fotboll från bland annat Serie A, Ligue 1 och Bundesliga. Utöver detta sänder Bet365 även från många andra idrottsevenemang, och alltifrån handboll till tennis går att se.

Efter att ha bytt ut Alexis Sánchez mot Henrikh Mkhitaryan, stängde Arsenal igen sitt transferfönster genom att göra en riktigt tung värvning. Pierre-Emerick Aubameyang skrev på för klubben i en övergång värd 55 miljoner pund, vilket gör gabonesen till Arsenals dyraste värvning någonsin. Aubameyang övertar därmed förstaplatsen från Alexandre Lacazette, som köptes in inför säsongen för 45 miljoner pund, men som inte presterat fullt så bra som man hoppats. Mot Everton är det dock Lacazette som väntas få chansen från start. Aubameyang inleder på bänken, men det är högst troligt att ”Auba” får göra ett inhopp framför sin nya hemmapublik på Emirates Stadium. Och räkna med att vi får se ett taggat nyförvärv. – Jag är väldigt lycklig över att äntligen vara här, sade Aubameyang när övergången bekräftats. Och nu kan jag återförenas med ”Micki” (Henrikh Mkhitaryan, tidigare lagkamrat i Dortmund), så jag är väldigt glad över att vara här. Jag hoppas att vi tar oss tillbaka till toppen så fort som möjligt. Jag ska göra mitt bästa för att bidra. Strax efter att värvningen av Aubameyang offentliggjorts, fick Arsenalfansen ytterligare en present av klubben. Mesut Özil förlängde nämligen sitt kontrakt, och har skrivit på ett avtal som sträcker sig fram till sommaren 2021.

