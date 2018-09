Streama Missa inte dagens match där Arsenal möter Everton på Emirates Stadium. Titta på den genom Viaplay. Viaplay erbjuder alla som har ett konto hos dem tillgång till alla Premier League matcher. Match: Arsenal- Everton, Premier League

Datum & tid: Söndag den 23:e september, 17:00

Arena: Emirates Stadium

Stream: ViaPlay Walcott vill fira Det verkar framskrida för tränaren Unai Emery som vunnit de 4 senaste matcherna för Arsenal. Nu ställs han inför en hård motståndare, Everton, som ligger på 12:e plats. Everton har hitills vunnit 1 match, spelat 3 lika, och förlorat 1 match. Nu kommer de få slita för vinst mot giganterna Arsenal. Nyligen intervjuades den forna Arsenal spelaren Theo Walcott där Everton-spelaren om han skulle fira om han gjorde mål mot Arsenal denna söndag. "Ja, det skulle jag. Jag tror att Arsenal-fansen skulle respektera det. Varför kan du inte njuta av att näta och fira målet för ditt nya lag med dina fans?... Det är bara vem jag är - att fira mål, det är en bra känsla" Och gällande hans tid i Arsenal sade engelsmannen Walcott följande. "Jag njöt inte av det, om jag ska vara ärlig. Jag var frustrerad, jag spelade inte. Jag spelade inte många matcher." "Att ha spenderat så mycket, gjort så bra, det gör ont, men det är förlutet nu. Jag hade bra tider men jag känner att jag kommer att ha bättre tider här (Everton), jag gör verkligen det." Vad upplivande det blev för Walcott som äntligen fick lämna Arsenal för att må bättre och framförallt njuta av fotbollen som han har sinne för. Speltips Unai Emery favoriserar bollinnehav, hög press och en väldigt offensiv fotboll. Det lär vi se idag mot Everton igen. Everton å andra sidan tycker om att hålla i bollen och göra mål på det sättet. Men Everton har inte kvaliteten att hålla i bollen mot storlag som Arsenal. Everton kommer troligtvis behöva förlita sig på kontirngar. Vi tror att det är Arsenal som tar hem 3 poäng idag till oddset 1.44 på Bet365 Tips: Arsenal vinner

Odds: 1.44 på Bet365

