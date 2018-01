Arsenal tar emot Chelsea i ett Londonderby på Emirates Stadium. Förutom betydelsen av att vara ett derby, är denna match väldigt viktig för de båda lagens kamp om Champions League-platser. Arsenal ligger något efter och en seger skulle göra gott för klubben. The Gunners har för närvarande sex poäng upp till fjärdeplatsen, och ytterligare en poäng upp till Chelsea på plats 3.



Arsenal har inte förlorat någon av sina senaste sex PL-matcher, men de oavgjorda resultaten kommer alltför tätt. Ska man vara en toppklubb i Premier League är det inte hållbart att tappa poäng mot lag som Southampton och West Bromwich var och varannan helg.



Chelsea tar sig vid seger idag förbi Manchester United i tabellen, och hamnar i så fall på en andra plats. Upp till serieledaren Manchester City har The Blues i dagsläget 17 poäng, men en match mindre spelad.

Förväntad startelva, Arsenal

Cech

Chambers – Mertesacker – Mustafi

Bellerín – Elneny – Xhaka – Maitland-Niles

Sánchez – Welbeck

Lacazette



Mesut Özil missade matchen mot West Bromwich på grund av en knäskada, och riskerar att missa även dagens match.

Sead Kolasinac tvingades kliva av i första halvlek mot West Brom, och missar matchen mot Chelsea.

Santi Cazorla, Olivier Giroud och Aaron Ramsey saknas alla på grund av skador.

Nacho Monreal och Laurent Koscielny är frågetecken inför matchen.

Förväntad startelva, Chelsea

Courtouis

Azpilicueta – Christensen – Rüdiger

Zappacosta – Fàbregas – Kanté – Bakayoko – Alonso

Hazard

Morata



Andreas Christensen är tillbaka efter en skada, och väntas starta ikväll.

David Luiz och Charly Musonda missar båda matchen på grund av skador.



Senaste 5 matcher, Arsenal: Newcastle, H, 1-0. West Ham (EFL Cup), H, 1-0. Liverpool, H, 3-3. Crystal Palace, B, 3-2. West Brom, B, 1-1.



Senaste 5 matcher, Chelsea: Southampton, H, 1-0. AFC Bournemouth (EFL Cup), 2-1. Everton, B, 0-0. Brighton & Hove, H, 2-0. Stoke City, H, 5-0.

Speltips och odds

Det var länge sedan något av de här två lagen förlorade en match. Inberäknar vi alla tävlingar har Arsenal åtta raka matcher utan förlust, medan motsvarande siffra för Chelsea är sex. En stor del av Arsenals matcher har dock slutat oavgjort, medan Chelsea endast kryssat i en av dessa sex matcher.



Arsenal har en dålig ovana av att prestera dåligt när de ställs emot toppklubbar, och det har bland annat blivit förluster mot bägge Manchester-klubbarna denna säsong. När Arsenal mötte Liverpool häromveckan gjorde man dock en bra match – men bara åt ena hållet. Offensivt levererade man tre mål, men det släpptes samtidigt in tre mål bakåt.



Chelsea inledde denna säsong med att blanda och ge, men har nu kommit in i vad som ser ut som en mer stabil period. Sedan laget åkte på en 3-0-smäll borta mot Roma i oktober, har man bara förlorat en match. Tio matcher har vunnits och tre har spelats oavgjort.



När vi studerar lagens senaste möten ser vi att det har varit jämna fajter. Arsenal vann FA-cupfinalen i maj efter ett sent avgörande från Aaron Ramsey. Därefter har lagen mötts två gånger – först i Community Shield och sedan i Premier League. Båda matcherna slutade oavgjort, även om Arsenal visserligen vann Community Shields straffläggning.



Vi tippar att det blir ett kryss ikväll igen – 1-1.



Odds 1-1: 3.50, Unibet

Odds X: 6.50, Unibet



Avsparkstid: 20:45