Det tyska landslaget i ishockey ska vara snäppet bättre än Norge. Däremot är det inget lag som bör sätta Sverige i fara för att ta just tre nya poäng.

Detta för att snacka inför Sverige – Tyskland, samt ge dig sammanfattning från andra events under mästerskapet.

Skulle du vilja se matchen på din TV istället för live streaming? Då rekommenderar vi dig istället till Kanal 5. Det är just den kanal som sänder Sverige – Tyskland från OS.

I Sverige så är det Dplay som hjälper dig med allt gällande Sverige – Tyskland stream i hockey. Dplay är en tjänst som inte bara kommer streama Sveriges hockeymatcher under OS. Under en dag så sänder Dplay allt som anses mest intressant genom deras tjänst online.

Ny dag i OS betyder ännu mer sport att följa. Sverige spelar hockey mot Tyskland. En match som säkerligen många kommer att följa via live stream eller direkt på TV. Vi kommer här uppdatera dig med lite info kring matchen, samt hur du i Sverige kan följa Tre Kronors match mot Tyskland.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller