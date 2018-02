I semifinalen mötte Charlotte Kalla på oväntade bekymmer, när hennes stav gav vika under hennes andra åk av tre. Det löste sig ändå för svenskorna, som åkte in på en andraplats bakom USA.



Ifrån semifinalen innan Sveriges, åkte Norge och Schweiz in på första- respektive andraplatsen, de två placeringar som ger direktplats till finalen.



Även Slovenien, Tyskland, OAR, Finland, Polen och Frankrike tog sig till final, i form av att bli ”lucky loser”, genom att tillhöra de sex lag som hade bäst tid utan att komma topp två i sitt heat.

Norge med starkast start

Efter första sträckan av finalen, som Charlotte Kalla tog hand om för Sveriges del, var det svenskt i toppen. Men det var Norge som hade ledningen.



När det var dags för Stina Nilsson kom Sverige ikapp och förbi norske Maiken Caspersen Falla, och inför Kallas andra duell med Björgen fick hon inleda med 0.26 sekunders försprång. Det dröjde dock inte lång tid innan Björgen försökte sig på att sticka ifrån, men Kalla hängde med bra.



Sverige låg på andra plats när det var Stina Nilssons tur att åka igen, men vi var alldeles bakom Norge. Då gjorde plötsligt amerikanskan Jessica Diggins en supersträcka, och USA var nu först.



En sträcka kvar nu för vardera åkare, och tre nationer har nu stuckit ifrån. Det var inte längre en kamp om medaljer, det var en kamp om valören på medaljen.

OS-silver för Sverige

Efter en stark sista sträcka av Charlotte Kalla och en bra avslutning av Stina Nilsson, blev det till sist ett OS-silver för Sverige. Stina Nilsson drog ifrån norske Maiken Caspersen Falla på upploppet, men Jessica Diggins var för snabb och stark denna dag. Diggins åkte hem guldet till USA, och Norge tog bronset.