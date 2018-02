Norge har inte presenterat sitt lag än, men det allra mesta tyder på att det för damernas del blir Marit Björgen och Maiken Caspersen Falla som representerar Norges färger under stafetten. Däremot har Finland meddelat sitt lag. Det blir dels Krista Pärmäkoski, som tagit Finlands två och enda medaljer under OS i Pyeongchang. Det blir även skidskytten Mari Laukkanen, som nobbar skidskyttets mixedstafett för att istället testa på sprintstafetten.

Sveriges förbundskapten Rikard Grip har nu gått ut med vilka åkare som kommer att representera Sverige under stafetten. För damsidan blir det Charlotte Kalla och Stina Nilsson som ska försöka åka hem en guldmedalj åt Sverige. Av herrarna är det Calle Halfvarsson och Marcus Hellner som fått förtroendet att införskaffa en medalj.

