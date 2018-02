Vädret har varit extremt i Sydkorea under natten, och nu är det bestämt att damernas skidskytte tvingas ställas in. Det är kraftig vind som spökar, och skidskyttet som skulle startat 12:05 idag, svensk tid, skjuts nu upp.



Redan i morse ställdes damernas slalom in på grund av ovädret, och nu har alltså nästa gren fått ge vika för vädret.



– Tråkigt och kämpigt för arrangören och för alla som vill följa tävlingen, men framför allt för de aktiva idrottarna, säger programledaren Jonas Karlsson i Kanal 5:s OS-sändning.

Ny tid bestämt

Ny tid för damernas skidskytte är imorgon, torsdag, klockan 9:15. Det gör att herrarnas lopp – som även det går imorgon – flyttas fram 20 minuter, från 12:00 till 12:20.

Problem med vädret under OS

Även nere vid kusten, vid Gangneung, har det varit problem med vädret. I Gangneung hålls bland annat ishockeyn, skridskotävlingarna och curlingen. Där har arrangören av säkerhetsskäl tvingats att evakuera alla från den olympiska parken idag.



”Åskådare uppmanas att stanna inomhus och inträde till parken har stängts resten av dagen. Försiktighetsåtgärder vidtas eftersom säkerheten fortsatt är en viktig prioritet för Pyeongchang 2018” skriver arrangören i ett pressmeddelande.