Under lördag morgon startade damernas stafett, 4 x 5 km. Anna Haag tog hand om den första sträckan, men lyckades inte ge nästa åkare, Charlotte Kalla, något drömläge. När Charlotte tog över var Sverige hela 26 sekunder efter täten. Men Charlotte Kalla gjorde en jätteupphämtning, och vid nästa byte var hela avståndet upphämtat. Inför tredje sträckan var det Ebba Andersson och en rysk åkare som var en bra bit framför resten. När sista bytet gjordes var det Ebba Andersson, ryskan och även Norge som tillhörde täten. Norskan Ragnhild Haga hade åkt ifatt 30 sekunder, som hennes tidigare lagkamrat hamnat bakom.

