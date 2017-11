Vi kan redan hjälpa dig med att veta vart du kan streama vinter-OS 2018 & se på TV . Det är alltid bra att vara så förberedd som möjligt innan all vintersport ska avgöras. Speceillt med tanke på att vi har såpass många medaljchanser som vi faktiskt har.

Däremot så känner vi till att många i Sverige kommer trotsa de TV-tider som gäller för de olika grenarna som ska avgöras under vinter-OS 2018.

Tyvärr för oss i Europa så kommer sändningarna från OS 2018 i Pyeongchang att vara främst under nätterna.

Du kan se vilka namn som vi just nu hittar i den svenska truppen här nedanför.

Hon slår nu ut Kim Martins (ishockeymålvakt) gamla rekord om att vara yngst någonsin i en svensk OS-trupp. Kim Martin var likt Jennie-Lee Burmansson 15 år gammal när hon blev inbjuden till svenska landslaget till OS 2002 i Salt Lake City. Däremot var hon ungefär 100 dagar äldre än vad Jenni-Lee Burmansson kommer vara under OS 2018.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.