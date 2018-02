De svenska längdskiddamerna och i synnerhet Charlotte Kalla har inlett OS 2018 bra. Charlotte har tagit guld i skiathlon följt av ett silver i 10 km fristil, och under lördagsmorgonen väntar 4 x 5 km stafett, en gren där Sverige ska ha stor guldchans.

Regerande OS-mästare efter Kallas upphämtning

Många är vi som minns den uppvisning Charlotte Kalla bjöd på för 4 år sedan, under OS i Sotji. När hon tog över inför sista sträckan var det 26 sekunder upp till tätduon bestående av finskan Krista Lähteenmäki och tyskan Denise Herrmann. 7 sekunder bakom sig hade hon Marit Björgen med en klunga.



Charlotte Kalla satte fart direkt och efter halva sträckan, 2,5 km, hade avståndet till tätduon halverats till 13 sekunder.



Kalla fortsatte att kämpa, och tog hela tiden in på Lähteenmaki och Herrmann. När 800 meter återstod av loppet var hon 3,7 sekunder bakom, och vi svenskar började hoppas på en bragd.



Inför upploppet hade Kalla hunnit ifatt och var alldeles bakom de övriga två. Denise Herrmann är dock känd för sin starka spurt, och hur skulle det gå mot vad som borde vara en slutkörd Charlotte Kalla?



Men Charlotte Kalla visade inga tecken på trötthet. Vid sista kurvan tog Kalla innerspåret och hittade en lucka förbi de andra två. Därefter tryckte hon iväg, och spurtade in först i mål. Sverige hade säkrat ett OS-guld, och detta efter en uppvisning utan dess like.

Varning! Videoklippet riskerar att framkalla rysningar och att ge tårfyllda ögon.

Stina Nilsson tar sista sträckan

De som ska åka för Sverige under lördagen är i tur och ordning Anna Haag, Charlotte Kalla, Ebba Andersson och Stina Nilsson. Hos våra största konkurrenter Norge, åker i tur och ordning Ingvild Östberg, Astrid Jacobsen, Ragnhild Haga och Marit Björgen.



