Under Zlatans tid i klubben var det ingen tvekan om att han var klubbens stora stjärna. Även på sidan av planen, i omklädningsrummet, var det Zlatan som var ledaren. Han var hård och bestämd, mot såväl lagspelare som klubbledning. Ska man tro Carlo Ancelotti, som tränade PSG i ett år innan Zlatan anlände och i ett år efter att Zlatan anlänt, var anledningen till Ibrahimovics högt ställda krav att ”Ibra” ville få klubben och sina medspelare att utvecklas. – Ibrahimovic är en verkligt osjälvisk spelare, säger Carlo Ancelotti. Han är en av få talangfulla spelare som inte behöver säga att "jag vill göra mål". Han var väldigt hjälpsam då han kom till PSG, han fungerade som en hjälptränare i klubben. Det fanns ingen vinnarmentalitet. Han lyckades skapa en stark mentalitet i klubben. Det faktum att PSG nu är ett av de stora lagen är tack vare Ibrahimovic.

