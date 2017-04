Landslaget som Tre kronor har med till ishockey-VM

Sett i Kanadas perspektiv är denna gruppen väldigt behaglig. Finland är det tuffaste motståndet tätt följt av Tjeckien. De andra nationerna får det otroligt tufft att ta sig an något av topplagen. Kommer inte Kanada etta är det en skräll.

De senaste tre åren har Sverige varit världens bästa nation på just backsidan. Två av tre som är huvudkandidater till pris som NHLs bästa back är nämligen svenskar. En av de två finns med i truppen och är ingen mindre än Victor Hedman. Den absolut viktigaste spelaren för Tre Kronor i VM är den storväxte backen som är precis lika bra offensivt som defensivt. Han har vad som krävs för att bära Sverige till guld.

Som ni säkert ser är det en hel del namn man känner igen från NHL. Notera att detta inte är den fastspikade truppen. Det finns flera svenskar som spelar slutspel just nu i NHL och det kan därför komma försträkningar i början av turneringen.

