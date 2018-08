John Guidetti laddar inför en ny säsong i La Liga, för det Alavés han var utlånad till under våren och numera permanent tillhör. I lagets sista träningsmatch inför säsongen drog Guidetti till med ett volleymål, och kanske lyckades stärka sina aktier än mer för en startplats.

På fredag drar La Liga igång igen, och först ut är en match mellan Girona och Real Valladolid. Senare samma kväll möter Real Betis Levante.



På lördagen dock är utbudet av fina matcher större. Alltid lika underhållande Celta Vigo ska möta Espanyol, och ”den gula ubåten” Villarreal möter därefter Real Sociedad. Klockan 22:15 under lördagskvällen spelas dock helgens kanske bästa La Liga-match.



FC Barcelona möter Deportivo Alavés, och de regerande ligamästarna ställs alltså mot John Guidettis ”nya” lag. Inför matchen har Guidetti laddat upp på bästa sätt, genom att göra mål i lagets sista träningmatch inför säsongn.



Träningsmatchen spelades mot nykomlingarna SD Huesca, och slutade visserligen med en 2-1-förlust för Alavés. Resultatet är dock inte det viktigaste i träningsmatcher, och Guidetti kan ta med sig att han gjorde Alavés enda mål i matchen. Se målet nedan! #AlavésHuesca | 1-2 | ⏱️ 65' | 🚀💥⚽️



✍️ @superguidetti #GoazenGlorioso 🔵⚪️🔵 pic.twitter.com/Y90rucG5wx — Deportivo Alavés (@Alaves) August 11, 2018

