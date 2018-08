Real Madrid är helt utom sig. I somras jagade de Eden Hazard och Mohammed Salah för att fylla tomrummet men slutade upp med Thibaut Courtois. Los Blancos lyckades inte få tag på en fantom utan slutade upp med Vinicious Jr som nu ändå blev köpt av Castilla. La Liga transferfönster stänger den 31 augusuti, och det är osannolikt att värva någon som kan likställas med Ronaldo. Gareth Bale, 29 år gammal, var inskränkt av skador och Cristiano Ronaldo. Senaste säsongen spelade Bale 24 matcher, varav 10 av dem inte var från start. Jämfört med Bale spelade Ronaldo 40 matcher, där alla var från start. Bale gjorde 19 mål och 4 assist på 24 matcher vilket är väldigt imponerande, nästan på Ronaldos nivå. Alla matcher som Bale spelar uppvisar han bra siffor i förhållande till antalet matcher. Av alla 4 säsonger som han spelat med Real Madrid var han i långa perioder skadad. Senaste Champions League finalen gjorde Gareth Bale två mål, en var cykelspark och det andra långskott. Denna säsong har Bale hittills spelat 2 matcher och gjort 2 mål och 1 assist vilket är skickligt, och kan vara en hint på vad som väntas härnäst. Detta är klart en av Real Madrid främsta målgörare. Nackdelen är dock att Gareth Bale är skadebenägen och kan vara ett stort hinder för hans fortsatta utveckling. Luka Modric är 32 år gammal och är en riktig maestro på plan. Han har haft fantastiska säsonger i Real Madrid hittills. Han har varit en diamant i mittfältet och perfekta medlaren mellan defensiv och mittfält. Modric är bokstavligt överallt på plan, vid båda lagens straffområde. Han var också anledningen till varför Kroatien slutade upp i final mot Frankrike och blev därmed utsedd till VM:s bästa spelare. Modric har chansen att bli bollplanket för laget på grund av hans spelintelligens. Han har inga framstående siffror vad som beträffar mål och assists, men är klart orsaken till att bollen slutar upp i motståndarnas straffområde. Modric ryktas gå Isco är 26 år gammal, är klart en spelfördelare och en av världens främsta offensiva mittfältare. Isco kan få vilken backlinje som helst i världen att hamna ur position genom hans tekniska briljans. Dock fick den spanska mittfältaren inte så mycket speltid som han hade önskat. Trots det imponerar hans siffror, när man talar i termer som mål och assists. Denna säsong har han chansen att bli Real Madrids enastående nummer 10 som styr och bygger i offensiven. Marco Asensio är endast 22 år gammal och har många kapitel framför sig i sin karriär. Den här grabben har chansen att skriva in sig i historieböckerna. Även han har inte fått lika mycket speltid, har han bevisat vad han är kapabel till. Marco Asensio har chansen att bli världens bästa spelare i framtiden med Mbappe och Neymar som konkurrenter. Senaste säsongen gjorde yttermittfältaren 7 mål och 7 assists på 44 spelade matcher, varav 22 av dem inte var från start. Jämfört med Ronaldo som spelade totalt 3 463 minuter förra säsongen, spelade Marco Asensio 2314 minuter. Streama La Liga Personligen tror jag att Gareth Bale blir Real Madrids stjärna denna säsong då han är erfaren och har en hög benägenhet att göra många mål. Han är snabb, stark, har en vass vänsterfot, ivrig och tuff i luftrummet. 29-åringen har även jämförts med Ronaldo, och andra framstående spelare. Hans skador och Ronaldo har varit ett stort hinder till varför han aldrig riktigt lyckats lysa på plan. Men denna gång finns varken skador och en Cristiano Ronaldo, som det ser ut just nu i alla fall. År 2016 vart Gareth Bale nominerad till Ballon D’or och hamnade på sjätteplats, hans bästa någonsin.

