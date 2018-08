Streama Du kan se matchen mellan Valencia och Atlético Madrid på Strive och Bet365. Strive visar alla matcher från La Liga. Du kan kolla på Strive för 79 kronor per månad. Bet365 är gratis såvida du har ett konto hos dem. Match: Valencia-Atletico Madrid

Datum & tid: Måndag, 20/8

Arena: Mestalla, Valencia

Streama: Strive eller Bet365 Trolig laguppställning, Valencia Neto Piccini – Paulista – Garay – Gaya Soler – Kondogbia – Parejo – Wass Moreno – Mina Trolig laguppställning, Atlético Madrid Oblak Juanfran – Gimenéz – Godín – Luís Koke – Rodrigo – Nuguez – Lemar Griezmann – Costa Ingen enkel match för randiga Atlético Madrid Atlético Madrid spelar sin första La Liga-match på bortaplan mot Valencia. Inför denna säsong ser Atlético mer stabila ut jämfört den med förra säsongen. De har chansen att vinna La Liga med tanke på deras komplexa försvar och livliga offensiv och nu när Ronaldo inte längre spelar kvar i Real Madrid. Antoine Griezmann och Lucas Hernandez återvänder hem från världsmästerskapet med guldmedaljer i fickan. Nu är båda redo för att konkurrera om CL titeln efter att ha vunnit den bästa titeln som går att vinna. Valencia överraskade oss förra säsongen genom att hamna på 4:e plats i La Liga. 20 poäng bakom Barcelona på första platsen och 6 poäng bakom Atlético Madrid på andra plats. Säsongen 2016/17 hamnade de på 12:e plats och ett år efter det ligger de bland toppen. Under 2016/17 säsongen varierade missnöjda Valencia mellan 3 olika tränare. För nuvarande är det Marcelino Toral som sitter och förädlar Valencia mot succe. Marcelino Toral har suttit sedan 1 Juli 2017, och har imponerat sedan dess. Båda lagens anfallspar är hotande. Rodrigo Moreno gjorde 16 mål och 4 assist på 31 spelade matcher. Mina gjorde 12 mål och 2 assists på 17 spelade matcher, varav 15 mål var ej från start för Mina. Griezmann stod för 19 mål och 9 assists på 30 spelade matcher. Diego Costa stod för 3 mål och 3 assists på 13 spelade matcher. Idag förväntas även Michy Batshuayi debutera efter att ha blivit lånad från Chelsea för 40 miljoner Euro. Speltips Detta blir svåra 3 poäng för Atlético Madrid. Om Valencia hamnade på 4:e plats förra säsongen, som också var Marcelinos första säsong med dem: Vad kan de då göra denna säsong? Båda lagens möte under säsongen slutade med 0-0 på Valencias hemmaplan och 1-0 till Atletico Madrid på Atléticos hemmaplan. Denna match kan likna dessa två och kan mycet väl bli lika igen. Båda lagen förväntas ha lika mycket boll och därmed kommer det kanske bli en skottrik match. Vi tror att matchen slutar upp som lika mellan båda lagen, och går därför på X till oddset 3.30 på Bet365. Tips: Det blir lika mellan båda lagen, det vill säga X.

