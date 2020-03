Streama Barcelona – Real Sociedad online

Det första du ska göra för att kunna hitta en FC Barcelona – Real Sociedad stream på nätet är att gå till Bet365:s hemsida, och där skapa ett spelkonto. Det är gratis att skapa kontot, men du kommer att behöva sätta in minst 50 kronor för att kunna låsa upp sajtens live streams. Notera att du kan ta ut dina pengar när som helst.

Matchen visas med bra bild- och ljudkvalitet, och med duktiga kommentatorer. Det är möjligt att titta på din live stream från valfri plattform, och du kan se alla La Liga-matcher på sajten.

1. Gå in på bet365.com

2. Skapa konto och gör en insättning (minst 50 kronor)

3. Titta på Barcelona - Real Sociedad i La Liga!

Titta på Barcelona – Real Sociedad på TV

Om du vill se matchen på traditionell TV-sändning är C More Fotboll kanalen som gäller. Där visas den direktsänt, med Christopher Kviborg och Anders Andersson som kommentatorer.

Redan klockan 18:00 inleds studiosändningen till matchen, där du får en halvtimmes försnack från Axel Pileby, Gusten Dahlin och Marcelo Fernández. 18:30 är avspark.

Saknar du C More Fotboll men vill ändå se matchen på TV rekommenderar vi dig att koppla din FC Barcelona – Real Sociedad live stream via Bet365 från dator till TV. Detta med hjälp av HDMI-kabel.

TV: -

Avspark: 21:00, 7 mars

Inför matchen

FC Barcelona har under de senaste dagarna varit i rampljuset för en något negativ sak. Spelarna, med Lionel Messi i spetsen, uppges vara missnöjda med klubbens nye assisterande tränare Eder Sarabia. Spelarna tycker att han är för hård och skäller för mycket på dem, när de egentligen vill ha en mer trivsam och bekväm miljö.

Real Sociedad spelar cupsemifinal mot Mirandés under torsdag kväll, efter att den här artikeln publiceras, och det återstår att se hur det går för ”La Real” och hur den matchen påverkar laget inför lördagens match.

FC Barcelona - Real Sociedad: Frågor och svar

I vilket sammanhang möts Barcelona och Real Sociedad?

Lagen möts i La Liga, omgång 26.

Kommer Alexander Isak att finnas med i startelvan för "La Real"?

Ja, det mesta tyder på att Isak spelar från start.

Var kan man live streama Barcelona - Real Sociedad?

Du kan se matchen via live stream på Bet365.

Är det gratis att live streama Barcelona - Real Sociedad?

Du måste sätta in minst 50 kronor på ditt spelkonto för att se matchen. Du kan ta ut pengarna när du vill.

Sänds matchen på TV?

Ja, på C More Fotboll med sändningsstart 18:00 och avspark 18:30.