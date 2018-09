Streama FC Barcelona - PSV: Se matchen via live stream

Streama FC Barcelona – PSV Eindhoven För att streama FC Barcelona – PSV Eindhoven måste du ha ett konto på Viaplay, då Viaplay sänder Champions League. Det är inte gratis, men du kan se alla matcher från Champions League för 200 kr i månaden (ett konto kostar 399 kr i månaden, och det går att dela konto med en vän och titta samtidigt). Matchen sänds naturligtvis direkt/live, och det går att titta från valfri plattform. Du kan alltså titta på Barcelona – PSV Eindhoven från din mobil, dator, surfplatta eller TV. Matchen visas i HD-kvalitet på din live stream, och det är alltså nästan som att se matchen direkt från Camp Nou. Match: FC Barcelona - PSV Eindhoven, Premier League

Datum & tid: Tisdag den 18:e september, 18:55

Arena: Camp Nou

Stream: ViaPlay Streama Champions League Titta på Barcelona – PSV på TV Den Tv-kanal som visar Barcelona – PSV är TV6, och det går således att titta på matchen på din TV om du har den kanalen. Trolig laguppställning, Barcelona Ter Stegen

S. Roberto – Piqué – Umtiti – Alba

Rakitic – Busquets – Coutinho

Messi – L. Suárez – Dembélé



Skador: Denis Suárez (tveksam), Sergi Samper (tveksam), Malcom (tveksam)

Avstängningar: - Trolig laguppställning, PSV Zoet

Dumfies – Schwaab – Viergever – Angeliño

Roserio – Pereiro – Hendrix

Bergwijn – L. de Jong – Lozano



Skador: Maximiliano Romero, Dante Rigo, Ryan Thomas

Avstängningar: - Champions League startar! Äntligen är det dags för världens största klubblagsturnering, Champions League, att dra igång. I år har vi nya avsparkstider för turneringen, vilket bryter en långvarig tradition. Istället för att alla matcher – bortsett från matcher i Ryssland – har avspark 20:45 har nu standardavsparkstiden förlagts till 21:00. Dessutom startar två matcher varje speldag redan klockan 18:55. De två matcher som startar redan 18:55 under tisdagen är Barcelona – PSV och Inter – Tottenham, båda matcherna i Grupp B. Vi gissar att Barcelonamatchen är den som sparkar igång allra först, då italienarna har en vana av att alltid försena sina matchstarter med 1–5 minuter. FC Barcelona kommer till denna match med en god form. Laget har inlett säsongen med att slå Sevilla i Spanska Supercupen och att vinna sina fyra första matcher i La Liga. Man har dessutom inga anmärkningsvärda skadeavbräck till matchen, utan får bara klara sig utan Denis Suarez och Malcom. PSV Eindhoven har gjort en fantastisk start på årets säsong, och efter fem matcher leder man Eredivisie med full pott och 21-3 i målskillnad. I helgen krossade man ADO Den Hag med 7-0, och lagets offensiva stjärnor Hirving Lozano och Gastón Pereiro blev båda tvåmålsskyttar. Vanligtvis ordinarie mittfältaren Ryan Thomas missar matchen på grund av en svår knäskada. Speltips Vi tror att Barcelona vinner ikväll, och vi tror att man gör det utan att släppa in något mål. Barcas försvar är oerhört starkt och även om PSV gått starkt ska vi komma ihåg att det är stor skillnad på Eredivisie och att åka och möta FC Barcelona på Camp Nou. Vi spelar ”Barcelona att hålla nollan” till oddset 1.80 gånger pengarna på Bet365. ”Barcelona att vinna och hålla nollan” har samma odds, 1.80, och därför nöjer vi oss givetvis med att blott spela på att de ska hålla nollan. Tips: Barcelona håller nollan

Odds: 1.80, Bet365

