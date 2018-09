Streama Espanyol - Real Madrid: Se matchen via live stream

Streama Real Madrid – Espanyol För att streama Real Madrid – Espanyol live är det ett bra tips att skaffa ett konto på Bet365. Där kan du titta på fotboll i princip gratis. Allt du måste göra är att sätta in minst 50 kronor på ditt konto, och därefter kan du titta på alla matcher från La Liga. Du kan se Real Madrid – Espanyol direkt i bra bild, och dessutom spela pengar och vinna (eller förlora) i samma veva. Matchen visas direktsänt från 20:45 lördag 22 september, då matchen har avspark. Det går även att se matchen via Strive, men då måste du betala 80 kronor i månaden. Match: Real Madrid - Espanyol, La Liga

Datum & tid: Lördag 22 augusti 20:45

Arena: Santiago Bernabéu, Madrid

Stream: Strive eller Bet365 Streama La Liga Se Real Madrid – Espanyol på TV Vill du titta på Real Madrid – Espanyol på TV så får du det svårt. Matchen TV-sänds nämligen inte, men det går att titta på TV om du kopplar sändningen från din dator, mobil eller surfplatta till TV via HDMI-kabel eller Chromecast. Trolig laguppställning, Real Madrid Courtouis

Odriozola – Nacho – Ramos – Marcelo

Modric – Kroos – Ceballos

Bale – Benzema – Asensio



Skador: -

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Espanyol Diego López

Javi López – David López – Hermoso – D. Vilá

Darder – Roca – E. Granero

L. Baptistao – Iglesias – S. García



Skador: David López (tveksam)

Avstängningar: - Real Madrid kommer i storform Real Madrid imponerade stort när man till synes enkelt besegrade Roma i Champions League-gruppspelet under onsdagskvällen. Luka Modric, Isco, Marco Asensio och Gareth Bale hade alla stor show mot den italienska storklubben. Matchen slutade 3-0 men siffrorna kunde blivit större än så om det inte vore för att Nu blir motståndet för Los Blancos dessutom enklare. Katalanska klubben Espanyol kommer på besök, och Real är givetvis storfavoriter. Espanyol har dock presterat bra under inledningen av säsongen och ligger på en fjärdeplats i La Liga. Senast Real Madrid och Espanyol möttes vann faktiskt Espanyol, sedan Gerard Moreno skjutit in matchens enda mål på stopptid. Denna match innebär också ännu en återkomst för Diego López på Santiago Bernabéu. López fick chansen i Real Madrids mål under José Mourinho och petade därmed Iker Casillas. Även Esteban Granero är tillbaka på Santiago Bernabéu för att möta sin gamla klubb Real Madrid. Speltips Vi tänker lägga pengarna på ett spel som ger dryga 2 gånger insatsen. Real Madrid övertygade stort mot Roma i veckan, och ser ut att vara i riktigt gott slag. Seger med 3-0 mot starkt motstånd, och som sagt hade siffrorna kunnat bli ännu större. Espanyol har visserligen inlett säsongen bra, men på sina två bortamatcher har man dessvärre inte lyckats ta någon seger, och i den senaste förlorade man mot tippade bottenlaget Deportivo Alavés. Vi spelar Real Madrid att vinna båda halvlekar till 2.20 gånger pengarna. Tips: Real Madrid att vina båda halvlekar

Odds: 2.20, Bet365

