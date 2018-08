Barcelona – Alavés live stream Det finns flera sätt att streama Barcelona – Alaves. Dels kan du skaffa ett konto på Bet365 och sätta in minst 50 kronor, vilket ger dig tillgång till att se alla matcher från La Liga (och Serie A). Det räcker alltså att du har 50 kronor på kontot för att kunna titta på vilken match du vill inne på Bet365.



Ett annat alternativ är att köpa ett konto på den nya streamingtjänsten Strive. Det kostar dig 79 kronor i månaden och där kan du se alla matcher från La Liga och även från Serie A. Ett väldigt bra pris men eftersom det kostar aningen mer än Bet365 kanske människor väljer Bet365 istället. Fördelen med Strive är dock att de planerar att skaffa svenska kommentatorer och att ha studio med uppsnack/eftersnack till matcherna, även om de dock inte ordnat detta ännu. I skrivande stund (14 augusti) går det dock inte ens att skaffa konto på Strive, men det ska de nog ha hunnit ordna innan spanska ligan drar igång. Match: FC Barcelona - Deportivo Alavés, La Liga

Datum & tid: Lördag 18 augusti 22:15

Arena: Camp Nou, Barcelona

Stream: Strive eller Bet365 Trolig laguppställning, Barcelona Ter Stegen

Semedo - Piqué - Lenglet - Alba

Rafinha - Busquets - Arthur

Messi - Suárez - Dembélé



Skador: Denis Suárez

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Alavés Pacheco

Alexis - Laguardia - Ely - Duarte

Pérez - Mubarak - Garcia - Gómez

Guidetti - Sobrino



Skador: Guillermo Maripán, Rodrigo Ely (tveksam), Ibai Gomez (tveksam), Ruben Duarte (tveksam)

Avstängningar: - La Liga drar igång på fredag Redan på fredag 17 augusti drar La Liga igång, men då inte med de mest exalterande matcherna. Först tar förra årets nykomlingar Girona emot de nya nykomlingarna Real Valladolid, och lite senare samma kväll spelar Real Betis mot Levante.



Dagen därpå blir det lite roligare utbud av matcher. Utöver Skånederby mellan Malmö och Trelleborg, första matchen för Cristiano Ronaldo med Juventus, Lazio – Napoli och stormatch i Premier League i form av Chelsea – Arsenal, är det dags för FC Barcelona att göra sin första ligamatch. På andra sidan planen står Deportivo Alavés, med svenske John Guidetti i spetsen. Guidetti som för övrigt blev målskytt i Alavés senaste träningsmatch.



Barcelona har varit aktiva denna transfersommar, och förstärkt laget fint. Den allra största värvningen är mittfältsdynamon Arturo Vidal, men även de unga brassarna Malcom och Arthur har hämtats in. Dessutom den unge franske försvararen Clement Lenglet, som värvats från Sevilla.



Deportivo Alavés har inte särskilt mycket pengar att röra sig med och har fått agera därefter. John Guidetti tillhör numera laget permanent, sedan han köpts ut för omkring 40 miljoner kronor. Han har fått ny konkurrens på anfallspositionen, då ghananen Patrick Twumasi värvats in för 30 miljoner kronor från FC Astana. Speltips Att tippa Barcelona som vinnare i denna match är ett rätt självklart val, men att spela på det till 1.10 gånger pengarna är inte så roligt.



Vi riktar istället blickarna mot ett annat spelalternativ. Båda lagen gör mål – ja eller nej? Spontant känns det ungefär 50-50 för oss, antingen vinner Barcelona och håller nollan eller så lyckas Alavés få in något tröstmål när Barcelonas ledning rullar iväg.



Oddset 2.50 gånger pengarna på ”Båda lagen gör mål – ja” tycker vi då betalar väldigt fint. Barcelona spelar på hemmaplan och på hemmaplan är man som alltid offensiva. Det är första matchen för säsongen och laget kommer att vilja visa upp sig, samtidigt som man är ett lag som hellre vinner med 4-1 än 2-0. Vi tror att man öser på och vet att kontringsmöjligheterna kommer att dyka upp för motståndarna.



Vi spelar ”Båda lagen gör mål – ja” till oddset 2.50 på Bet365. Tips: Båda lagen gör mål - ja

Odds: 2.50, Bet365

