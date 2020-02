Sedan Quique Setién tog över Barcelona i början av året har laget återgått mot sin typiska bollinnehavsfotboll, vilket många fans är lyckliga över då detta spel blivit en del av klubbens DNA sedan Johan Cruyff införde taktiken i Barcelona för många år sedan. Resultaten under Setién har varit tre segrar samt en förlust, mot Valencia.

Under torsdagskvällen spelas fler matcher från Copa del Rey. Här kan du läsa om hur du gör för att streama Real Madrid - Real Sociedad direkt på nätet .

Det finns dock en helt ok lösning på detta problem. Du som tittar på matchen på Bet365 kan koppla din live stream från dator till TV med hjälp av HDMI-kabel. Då överförs sändningen från datorskärmen till TV-skärmen, och du kan således se Athletic Bilbao – Barcelona på TV trots allt.

Faktum är att inget svenskt TV-bolag valt att köpa rättigheterna att sända Copa del Rey. Inget av de stora bolagen har sett tillräckligt värde i att köpa rättigheter till att visa matcherna från Spanska Cupen, och du kan således inte se Athletic Club de Bilbao – FC Barcelona via TV-sändning.

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.