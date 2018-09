Det är Champions League final. Omkring minut 26 ligger Mohammed Salah på marken. Det var Sergio Ramos som drog ner honom till marken genom ett grepp omkring hans arm. Alla kollar på reprisen, och plötsligt riktas alla blickar mot Sergio Ramos. Sergio Ramos är en av de mest kontroversiella spelarna i dagens fotboll. Många kritiserar spanjoren för att vara osportslig, hänsynslös och provocerande. Genom åren har vi fått vittna om spanjorens brutalitet på plan. Vi får inte heller glömma att Sergio Ramos har 19 röda kort i La Liga – vilket är rekord. Då tror jag vi alla ställer oss frågan ”Hur kan man få äran att vara en kapten om man beter sig så?”. Vår föreställning är att en kapten har ska vara en god representant och ett exempel för laget, någon som man uppskattar. Top 10: Mest popluära lagen i världen Sergio Ramos har gjort en hel del bra för sitt lag. En riktig vinnare. Genom åren har han bidragit till att Real Madrid vunnit många Champions League och andra meriterande pokaler. Glöm inte heller alla sista minuten nickar han har gjort, som fick alla Real-fansen att hoppa från sina stolar. En av dem var mot Barcelona 2015/16 säsongen. Det var på ett inlägg på på ett fast läge och Sergio Ramos nickar in den och avslutar med en tre gester: ”ring mig, slängkyss och hej då” till Barcelona spelarna. Han kan bara inte låta bli. Streama La Liga Online När han inte är på plan slänger han iväg piks till andra kända aktörer i sportvärlden. Tydligen har han inget annat för sig. När Zlatan Ibrahimovic efter CL-finalen 2018 skrev: ”Om Sergio Ramos hade tacklat mig sådär, hade han legat i koma på sjukhuset” på Twitter. Spanjoren svarar med de obarmhärtiga orden: ”Det skulle aldrig hända, för du kommer aldrig spela en Champions League final”. Eller den där gången när Jurgen Klopp kommenterade Champions League finalen i Juli: ”…alla som inte tycker om Real Madrid tyckte ju att det var fult och obarmhärtigt. Man tänkte inte ju: Oj, vilken fin tackling”. Ramos svarar med ”Han vill förklara varför de inte vann finalen, men det är inte den första finalen han har förlorat”. Oavsett var, respekt till spelet och motståndarna är sportmannaskap och varje spelare, speciellt kaptener, bör leva upp till det. Jag är säker på att Sergio Ramos vet att det han gör inte är omtyckt.

