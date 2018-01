Real Madrid - Villarreal: Inför matchen, startelvor och odds

Real Madrid välkomnar Villarreal till Santiago Bernabéu. Läs allt du behöver veta om matchen här!



Helgen är här igen, vilket innebär att vi återigen får vila våra ögon på världens bästa klubblagsfotboll. La Liga smygstartar redan under fredagskvällen med Getafe mot Málaga, men det är under lördagen de riktigt sevärda lagen kliver in i aktion.