Det var inte ifjol som Real Madrid och Sevilla senast låg på samma antal poäng 14 matcher in på säsongen. Real Madrid drar vanligtvis iväg tillsammans med Barcelona och Atlético Madrid, men i år är Barcelona ensam i topp bland dessa tre lag. Ovan nämnd info förändrar dock inte det faktum att Real Madrid är stora favoriter när man ställs emot Sevilla, särskilt med tanke på hemmaplansfördelen. Real Madrid har faktiskt vunnit sina tolv (!) senaste hemmamöten med Sevilla, och vi får gå tillbaka ända till 2008 för att hitta Sevillas senaste seger på Santiago Bernabéu. Då förde Frederic Kanouté sitt lag till seger, medan Raúl var en av spelarna som tröstmålade för Real. Vi tror att Real bygger vidare på sin svit, men de kommer inte att få det enkelt. Real Madrid har många avbräck i defensiven och saknar bägge mittbackarna Sergio Ramos och Raphael Varane. Dessutom är defensive mittfältaren Casemiro avstängd. Sevilla kommer inte att vara ofarliga, och vi tippar slutresultatet 2-1. Odds 2-1: 9.50, Bet365 Odds 1: 1.33, Bet365 Avsparkstid: 16:15

