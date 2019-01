Sevillas forward Ben Yedder brinner just nu. På 13 spelade matcher, varav fem av dem var på inhopp, lyckas fransmannen kamma hem 9 mål och 5 assists. Detta innebär att Yedder har varit inblandad i fler mål än antalet matcher han fått medverka i, och är en av anledningarna till varför Sevilla ligger på en stark tredjeplats.

Real Madrid ligger på fjärde plats, och har just nu lite medvind. I deras senaste möte med Real Betis hade Los Blancos enbart 26 % i bollinnehav, och då tänker man ”wow, detta kan inte stämma”. Hela matchen är det Madrid som jagar boll, en två passningar och tillbaka till försvaret. De kan bara inte förmå att hålla i bollen. Efter 88 spelade minuter får Real Madrid frispark på en kontring, som Ceballos lyckades smälla in och räddade därmed laget från att sepal oavgjort.

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.