Barcelona har gått starkt hela säsongen, och har endast två förlorade matcher. Båda dessa kom mot Real Madrid; i Spanska Supercupens dubbelmöte. I ligan, såväl som i Champions League, är man alltså obesegrade.



Real Madrid har två förluster i ligaspelet, men det var ett tag sen senast. Efter bortaförlusten mot Girona den 29:e oktober har Real Madrid gått obesegrade, 5 matcher, i La Liga.



Sist Real Madrid besegrade Barcelona i ligasammanhang var den 2:a april 2016. Då sköt Karim Benzema och Cristiano Ronaldo segern till Los Blancos. Dessa två spelare väntas bilda anfallspar även idag.

Förväntad startelva, Real Madrid

Navas

Carvajal – Ramos – Varane – Marcelo

Modrić – Casemiro – Kroos

Isco

Benzema – Ronaldo



Zinedine Zidane har inga indisponibla spelare i sitt lag.

Förväntad startelva, Barcelona

Ter Stegen

S. Roberto – Piqué – Vermaelen – Alba

Rakitic – Busquets – Iniesta

Messi – L. Suárez



Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti, Gerard Deulofeu och Paco Alcácer missar matchen på grund av skador.

Rafinha och Arda Turan riskerar även de att missa matchen på grund av skador.



Senaste 5 matcher, Real Madrid: Athletic Bilbao, B, 0-0. Dortmund (CL), H, 3-2. Sevilla, H, 5-0. Al-Jazira (VM för klubblag), B, 2-1. Grêmio (VM för klubblag), H, 1-0.



Senaste 5 matcher, Barcelona: Real Murcia (Copa del Rey), H, 5-0. Celta Vigo, H, 2-2. Sporting Lissabon (CL), H, 2-0. Villarreal, B, 2-0. Deportivo La Coruña, H, 4-0.

Speltips och odds

Med tanke på försprånget i ligan skulle en förlust för Real Madrid vara fatal för deras chanser i titelstriden. Real får inte förlora denna match, då det skulle innebära ett 14 poängs stort avstånd till Barcelona (visserligen med en match mindre spelad). En seger för Madrid-klubben däremot, kortar ned avståndet till 8 poäng, vilket kan bli 5 när Real Madrid spelat sin hängmatch. Ett långt ifrån omöjligt avstånd att sedan ta in.



Det finns en stor stabilitet i Zinedine Zidanes lag. Real Madrid har gått lite småknackigt under denna säsong, men har nu tio raka matcher utan förlust och verkar ha skakat av sig svackan och kört in på rätt bana. Man har dessutom en helt skadefri trupp, till skillnad från Barcelona som har flertalet skador. Skadorna är dock inte på några av de mest tongivande spelarna, men bänken är rejält försvagad och det finns inte många offensiva spelare Barcelona kan ta in om de skulle hamna i underläge.



Real Madrid måste verkligen vinna matchen, och vi tror att de tankarna kommer att få de vitklädda spelarna att både tända till lite extra och att koppla på en extra skärpa när chanserna dyker upp.



Det är ofta målrika matcher mellan dessa lag; sist en ligamatch mellan Real Madrid och Barcelona innehöll färre än tre mål var 2011. Vi tippar att matchen slutar 2-1.



Odds 2-1: 9.50, Bet365

Odds 1: 2.15, Unibet

Stream

Att streama Premier League är enkelt. Du behöver skaffa ett konto på Viaplay, och sedan välja det paket som passar, förslagsvis Viaplay Sport (399 kr/månaden). Viaplay Sport ger dig tillgång till all fotboll du kan tänkas vilja se – Premier League, FA Cupen, Ligacupen, Champions League, La Liga, Serie A, Ligue 1 och mycket mer. Du kommer dessutom att få tillgång till bland annat ishockey (NHL och KHL), UFC och Formel 1. Utöver detta tillkommer massor av serier. Det går att vara inloggad och att titta på Viaplay på två olika enheter samtidigt, vilket gör att du skulle kunna dela konto med någon vän, och på så sätt även dela på betalningen.



Avsparkstid: 13:00