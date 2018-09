Streama Missa inte derbyt mellan Real Madrid och Atlético Madrid! Kolla på matchen på Strive eller Bet365 Bet365 tillhandahåller alla som har ett konto hos dem alla La Liga matcher. Strive erbjuder också alla La Liga matcher åt dem som har ett konto hos dem. Match: Real Madrid - Atlético Madrid, La Liga

Datum & tid: Lördag 28 september 20:45

Arena: Santiago Bernabeu

Stream: Bet365 eller Strive Real Madrid ödmjukades mot Sevilla Madrids gator kommer att vara fyllt av röda och vita färger. Detta är högtid i Madrid för polariteterna som utgörs av gråt, skratt, lycka och besvikelse när de ser sina Madrid-lag springa runt på plan i hopp om vinst. Det är trångt bland topp 3 i tabellen i La Liga. Atlético Madrid ligger på tredje plats, två poäng bakom Real Madrid och Barcelona i tabellen och ifall de vinner denna match har de goda förutsättningar att vinna ligan. Atlético Madrid har haft en svajig inledning på säsongen med 3 vinster, 2 lika och en förlust. Det är sådant man får ta samtidigt som Atlético Madrid blickar framåt mot kommande matcher. Real Madrid förlorade sin senaste match mot Sevilla i La Liga med 3-0 på bortaplan. Madrids försvar var undermåligt och gav Sevilla för mycket tomrum att röra sig inom på kontringar. Sevilla fick med fördel i Madrid bristfälliga försvar 16 skott. Denna match tappade Los Blancos ansiktet och började antagligen reflektera över sin insats. Världens dyraste startelva någonsin Luka Modric går in till denna match med ett stort självförstående för alla utlåtanden, den senaste är ”The Best Mens fotball player” som han fick häromdagen. Modric typiska roll kan ändras under Lopeteguis tränarskap och kommer därmed innebära nya utmaningar för kroaten. Fransmannen och Atléticos Antoine Griezmann har imponerat med 2 mål och 3 assists på 6 spelade matcher hitills i La Liga. Nu söker Griezmann att överaska Los Blancos på bortplan. Streama La Liga Speltips Real Madrid visade upp dålig kvalité mot ett kaxigt Sevilla. Misstagen som laget begick ska ha åtgärdats inför denna match och Atlético kommer göra sitt bästa för att få dem att snubbla igen. Lopetegui favoriserar bollinnehav och en offensiv fotboll, vilket Atlético utan tvekan kommer att spela på. Atlético Madrid å andra sidan utgörs av ett starkt försvar och offensiv och karaktäriseras av en defensiv spelstil mot storlag. Real Madrid kommer troligtvis att ha mest bollinnehav, men inte nödvändigt flest skott då Altético Madrid är skickliga på kontringar. Real Madrid kommer antagligen få det svårt att få bra lägen då Atleticos försvar utgörs av en stor virtuositet. Vi tror att det blir lika, det vill säga X mellan båda lagen till oddset 3.50 på Bet365 Tips: Lika, X

Odds: 3.50, Bet365

