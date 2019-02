Att Luís Figo och brasse-Ronaldo har representerat både Barca och Real känner de flesta till, men vi gräver lite djupare på just det spåret.

Många minns den extra hetsiga stämningen som var mellan Barcelona och Real Madrid under några år i början av 2010-talet, då det blev bråk och röda kort i mer eller minde varje match. En särskild händelse under en match på den tiden är också uppe på tapeten.

Under onsdagskvällen är det dags för Barcelona att ta emot Real Madrid på Camp Nou, då lagen möts i semifinal av Spanska Cupen. Båda lagen laddar inför en av säsongens största matcher, och särskilt Barcelona har en del att tänka på då både Lionel Messi och Ousmane Dembélé dras med skadeproblem. Till slut tvingades Dembélé lämnas utanför matchtruppen, medan Messi togs med.

