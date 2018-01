John Guidetti har varit med i Janne Anderssons landslagstrupp hela vägen under kvalet, men från att ha startat i de inledande matcherna, har Guidetti på sistone varit fjärdeanfallare i truppen. Med den ökade speltiden klubbytet väntas innebära, hoppas Guidetti på mer speltid i landslaget. Och förbundskaptenen ser positivt på klubbytet. – Tycker att det är bra, framför allt om man själv kommit till den insikten att man behöver ett klubbyte är det ett jättebra beslut, säger förbundskaptenen. Om han själv känner att han hamnat i den situationen (att han behöver lånas ut för speltid) så tror jag det är klokt. Eftersom han haft väldigt knapert med speltid under hösten.

