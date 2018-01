Innan Coutinho kom till Liverpool spelade han i Inter, där han aldrig lyckades slå sig in i a-laget. Efter ont om speltid och en utlåning till Espanyol, såldes mittfältaren till slut till Liverpool i januari 2013. Då betalade Liverpool 130 miljoner kronor för brasilianarens tjänster. Under sin tid hos Liverpool gjorde Coutinho totalt 152 Premier League-matcher, på vilka han nätade 41 gånger.

Efter att Coutinho missade inledningen av säsongen, har han varit briljant för Liverpool under resten av hösten. Liverpool tappar nu en av sina allra viktigaste spelare, men man får en stor summa pengar i utbyte. Coutinho väntas nämligen kosta Barcelona 160 miljoner euro, motsvarade 1,6 miljarder kronor. I och med detta blir övergången världens näst dyraste någonsin, efter Paris Saint-Germains köp av Neymar i somras. I Coutinhos nya kontrakt finns en utköpsklausul på hela 400 miljoner euro inskriven.

Redan i somras försökte FC Barcelona värva Liverpools brasse Philippe Coutinho, men man lyckades aldrig få igenom köpet. Att Coutinho ville skriva på för Barcelona rådde det aldrig några tvivel om, men Liverpool vägrade sälja sin mittfältsstjärna. Men efter fortsatta spekulationer under hösten, är det nu klart och officiellt. Coutinho är klar för FC Barcelona, vilket Barcelona bekräftar på sin hemsida. Mittfältaren skriver på ett femårskontrakt, och ansluter till sin nya klubb omedelbart.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller