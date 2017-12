Men under denna säsong har speltiden varit mindre än någonsin för svensken, som inte startat en enda match i La Liga. Anfallskonkurrenterna Maximiliano Gómez och Iago Aspas går före, och Guidetti har svårt att få tränaren att ändra uppfattning. Nu är det möjligt att Guidetti lämnar klubben, när transferfönstret öppnar i januari. För en månad sedan gick Guidetti själv ut och sa att han börjar tröttna på den uteblivna speltiden. – Det är klart att det inte är en bra situation i klubben, jag är inte nöjd med det, det är något som måste lösas, sade John Guidetti. Men när jag spelar gör jag det jävligt bra och mer än så kan man inte göra. Vi får se vad som händer, men som situationen är nu är det inte hållbart.

Sommaren 2015, efter ett succéartat U21-EM, skrev den då kontraktslöse John Guidetti på för La Liga-klubben Celta de Vigo. Under sina två första säsonger i Spanien var Guidetti en startspelare periodvis, och agerade inhoppare periodvis. När Guidetti har spelat har han stuckit ut för sin kämpaglöd, och stundtals sitt målskytte. Detta kombinerat med hans skämtsamma och öppna stil vid sidan av planen har gjort Super-Guidetti till en publikfavorit hos Celta-fansen.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller