Guidetti lämnar Celta Vigo

John Guidetti har ryktats bort från Celta Vigo under en tid. I jakt på speltid inför VM har anfallaren nu bestämt sig för att lämna klubben.



Sommaren 2015 skrev John Guidetti på för La Liga-klubben Celta de Vigo. Under sina två första säsonger i Spanien var Guidetti en startspelare periodvis, och agerade inhoppare periodvis.



När Guidetti har spelat har han stuckit ut för sin kämpaglöd, och stundtals sitt målskytte. Detta kombinerat med hans skämtsamma och öppna stil vid sidan av planen har gjort Super-Guidetti till en publikfavorit hos Celta-fansen.



Men under hösten 2017 har speltiden varit mindre än någonsin för svensken, som inte startat en enda match i La Liga. Anfallskonkurrenterna Maximiliano Gómez och Iago Aspas går före, och Guidetti har haft svårt att få tränaren att ändra uppfattning.