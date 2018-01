I Alavés har Guidetti nu hunnit göra tre matcher, och även om det än så länge inte blivit några mål, så har han redan presenterat sig på riktigt för sina nya fans.



Lagets första match med Guidetti på plan – vilket också var Guidettis första La Liga-start på hela säsongen – spelades hemma mot Sevilla, och slutade med seger för Alavés. Guidetti slet något enormt, och applåderades av fansen när han byttes ut med en kvart kvar att spela.



Därefter var det dags för cupmatch borta mot Valencia. Det blev visserligen förlust med 2-1, men med returmöte på hemmaplan på onsdag, så har man ändå skaffat sig ett hyfsat utgångsläge.

Inblandad i Alavés båda mål

Igår var det dags för John Guidetti att verkligen presentera sig på allvar, när Alavés tog emot Leganes under förmiddagen. Då andra halvleken bara var några sekunder gammal, bröstade Guidetti bollen över en Leganes-försvarare. Försvararen tog tag i Guidettis tröjan för att stoppa anfallet, men svensken slet sig loss, löpte mot mål och serverade lagkamraten Munir El Haddadi till öppet mål. Munir gjorde inget misstag, utan kunde placera in matchens första mål.



Bara fem minuter senare fick Guidetti bollen inne i straffområdet och sköt ett skott rakt på målvakten, varpå lagkamraten Alfonso Pedraza sedan kunde stöta in returen i mål.



I den 75:e minuten hamnade Guidetti återigen i centrum, men denna gång inte på ett positivt sätt. Ett skott från Leganes-anfallare tog på Guidettis – arm enligt domaren, bröst enligt Guidetti. Straff blåstes hur som helst, och reduceringen till 2-1 var ett faktum.



Därefter byttes Guidetti ut, men innan matchen var över hade Alavés försvarare Rodrigo Ely hunnit bli utvisad, och på tilläggstid kvitterade Leganes.



När domaren blåste av matchen var John Guidetti fullständigt rasande, och ville ta sig in på planen för att låta domaren få höra vad han tyckte om honom. Personal inom klubben fick leda Guidetti av innan han hann göra något han kunde få ångra.



Efter matchen utsåg Alavés Guidetti till matchens spelare.

Möter Valencia på onsdag

Alavés spelar alltså sin nästa match nu på onsdag, då laget tar sig an Valencia i Copa del Rey. John Guidetti väntas återigen att starta.