Guidetti blev sedan utbytt i den 76:e minuten, och hans nye tränare Abelardo Fernandez är nöjd med sin rekrytering. – Vi känner självklart till hans egenskaper och vad han kan ge oss, säger Fernandez efter matchen. Han var väldigt bra i den här matchen men han saknar fortfarande lite spelminuter i kroppen, de han inte fick i Celta. Jag är säker på att han kommer bli ännu bättre och jag är glad över att han anpassat sig till laget så fort. Även i lokaltidningen Diario de Noticias de Álava får John Guidetti beröm. I en krönika av Andrés Goñi Jorge Muñoz står det att Guidetti under matchen visade prov på god fysik och att han sprang sönder Sevilla. Det står även att Guidetti var duktig med bollen och att hans passningar var bra och precisa, och att det enda som fattades i svenskens prestation var ett mål.

